👉 Людям старше 40 лет могут дать право на бесплатное второе высшее образование

Депутат Леонид Слуцкий предлагает предоставить людям старше 40 лет право на бесплатное второе высшее образование.

Сферы должны быть востребованными и высокотехнологичными – например, создание беспилотных авиасистем.

«Мы выступаем за то, чтобы принять законодательные решения о предоставлении возможности для получения второго высшего образования на безвозмездной основе в высокотехнологичных, по востребованным государством специальностям, в частности, в области создания беспилотных авиасистем», — заявил депутат.

По его словам, в России есть колоссальный кадровый резерв, который не используется.

Численность рабочей силы старше 40 лет – более 34 млн человек, сообщил Слуцкий со ссылкой на данные Росстата.

А средний возраст работников в России растет каждый год и уже приближается к 43 годам.