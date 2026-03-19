✅ Налоговая: как заполнить декларацию 3-НДФЛ без самых частых ошибок

Представление уточненной декларации с дополнительными налоговыми вычетами без отражения в ней уже заявленных вычетов

Уточненная декларация должна в полном объеме включать все ранее заявленные вычеты. Иначе налогоплательщик фактически утрачивает право на часть возвращенного ранее налога, что может привести к возникновению задолженности перед бюджетом и получению требования об уплате.

Например: в первичной декларации заявлен социальный вычет на лечение в размере 90 000 рублей, сумма вычета – 11 700. В уточненной декларации заявлен только вычет по расходам на обучение ребенка в размере 50 000, сумма возврата по которому – 6 500 рублей. Тем самым налогоплательщик фактически отказался от ранее заявленного соцвычета по лечению, поскольку не отразил его в уточненке. Вместо дополнительного вычета в 6 500 он получит требование об уплате на 5 200 рублей (11 700 – 6 500).