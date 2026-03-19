✅ Налоговая: как заполнить декларацию 3-НДФЛ без самых частых ошибок
3-НДФЛ подают физлица для декларирования полученных доходов и для получения налоговых вычетов.
Налоговики рекомендуют заполнять декларации в личном кабинете налогоплательщика или с помощью программы «Декларация» с сайта ФНС.
При заполнении 3-НДФЛ люди часто делают одни и те же ошибки. Как их исправить:
Ошибка
Как правильно
Присвоение номера корректировки «1» первичной декларации
Впервые поданная декларация всегда имеет номер корректировки «0». При уточнении показателей подается новая декларация с номером «1», затем «2» и так далее по порядку.
Представление уточненной декларации с дополнительными налоговыми вычетами без отражения в ней уже заявленных вычетов
Уточненная декларация должна в полном объеме включать все ранее заявленные вычеты. Иначе налогоплательщик фактически утрачивает право на часть возвращенного ранее налога, что может привести к возникновению задолженности перед бюджетом и получению требования об уплате.
Например: в первичной декларации заявлен социальный вычет на лечение в размере 90 000 рублей, сумма вычета – 11 700. В уточненной декларации заявлен только вычет по расходам на обучение ребенка в размере 50 000, сумма возврата по которому – 6 500 рублей. Тем самым налогоплательщик фактически отказался от ранее заявленного соцвычета по лечению, поскольку не отразил его в уточненке. Вместо дополнительного вычета в 6 500 он получит требование об уплате на 5 200 рублей (11 700 – 6 500).
Отсутствие в декларации стандартных вычетов по сведениям о доходах, предоставленных работодателем
Нужно отразить все предоставленные налоговым агентом вычеты, в том числе стандартные на детей.
Не задекларированы доходы от продажи имущества, когда совокупный доход превышает установленные ограничения:
Если совокупный доход от реализации всех объектов превышает порог, он подлежит декларированию
Неправильное распределение вычета при продаже долей.
При продаже недвижимости, находящейся в общей долевой собственности по одному договору купли-продажи, налогоплательщики зачастую заявляют вычет в размере 1 млн рублей каждый
Имущественный налоговый вычет в размере 1 млн рублей предоставляется на весь объект недвижимости в целом и распределяется между совладельцами пропорционально их долям либо по договоренности сторон
Указание банковских реквизитов для возврата налога, принадлежащих третьим лицам (в том числе супругам)
Счет должен быть открыт на имя заявителя
Некорректное определение остатка имущественного вычета, переходящего на следующие налоговые периоды
Уточнить данную информацию можно в своем личном кабинете или в налоговой
Неправильное отнесение вычета к тому или иному налоговому периоду: например, оплата за лечение была в 2024 году, а налогоплательщик представляет декларацию за 2025 год
Налоговый вычет предоставляется именно за тот год, когда налогоплательщик оплатил за медицинское обслуживание, обучение или иные услуги
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.