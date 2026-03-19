📏 Спрос на изготовление вывесок в 2026 году вырос в семь раз

Общий спрос на рекламные услуги за год увеличился на 12%.

Спрос на услуги в сфере дизайна и полиграфии в начале 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2025.

По данным Авито Услуг, общий спрос на полиграфию и наружную рекламу за год увеличился на 12%.

Так, услуги по оформлению и иллюстрированию заказывали в два раза чаще, а разработку логотипов, брендирование и полиграфию – чаще на 71%.

Значительно вырос спрос в сегменте наружной рекламы;

  • изготовление вывесок – почти в 7 раз;

  • разработка логотипов и фирменного стиля — в 6 раз;

  • дизайн и изготовление баннеров, создание визиток — в 5 раз.

Также стало больше интереса к услугам, связанным с подготовкой печатных материалов: на создание макетов для печати спрос вырос в четыре раза, а на подготовку печатных материалов — в три раза.

Не отстают веб- и мобильный дизайн:

  • спрос на создание рекламных баннеров для соцсетей — вырос в 9 раз;

  • дизайн сайтов — в 5 раз;

  • разработка лендингов — в 4 раза;

  • дизайн интернет-магазинов и элементов сайта — в 3 раза;

  • оформление шапки сайта — на 77%.

На днях мы освещали, можно ли писать на вывеске «супермаркет» и «фитнес».

Пять бухгалтерских задач, которые можно передать ИИ: лайфхаки и готовые промпты

Вряд ли искусственный интеллект когда-нибудь заменит хороших бухгалтеров, а вот помочь им в работе может уже сейчас. Расскажем, с какими задачами ИИ может помочь бухгалтеру, даже если он еще продвинутый пользователь. В конце статьи — советы, как извлечь максимум пользы из ИИ и снизить вероятность ошибок.

