📏 Спрос на изготовление вывесок в 2026 году вырос в семь раз

Спрос на услуги в сфере дизайна и полиграфии в начале 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2025.

По данным Авито Услуг, общий спрос на полиграфию и наружную рекламу за год увеличился на 12%.

Так, услуги по оформлению и иллюстрированию заказывали в два раза чаще, а разработку логотипов, брендирование и полиграфию – чаще на 71%.

Значительно вырос спрос в сегменте наружной рекламы;

изготовление вывесок – почти в 7 раз ;

разработка логотипов и фирменного стиля — в 6 раз;

дизайн и изготовление баннеров, создание визиток — в 5 раз.

Также стало больше интереса к услугам, связанным с подготовкой печатных материалов: на создание макетов для печати спрос вырос в четыре раза, а на подготовку печатных материалов — в три раза.

Не отстают веб- и мобильный дизайн:

спрос на создание рекламных баннеров для соцсетей — вырос в 9 раз;

дизайн сайтов — в 5 раз;

разработка лендингов — в 4 раза;

дизайн интернет-магазинов и элементов сайта — в 3 раза;

оформление шапки сайта — на 77%.

На днях мы освещали, можно ли писать на вывеске «супермаркет» и «фитнес».