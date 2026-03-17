❓❓ Можно ли писать на вывеске «супермаркет» и «фитнес»

На вывесках могут быть заимствованные слова, которые есть в официальных словарях русского языка.

Слова «супермаркет» и «фитнес» можно использовать на вывесках, так как они считаются освоенными русским языком.

Об этом рассказала старший юрист креативного агентства Blacklight Ксения Гренадерова.

Можно использовать заимствованные слова, если они соответствуют критериям, установленным Роспотребнадзором, пояснила она.

«Многие заимствованные слова допустимы — например, "супермаркет", "фитнес", "отель". Главное, чтобы они были написаны кириллицей и зафиксированы в авторитетных словарях русского языка. В таком случае слово считается освоенным русским языком, даже если изначально было заимствовано», — сказала Гренадерова.

Кроме того, закон разрешает использовать зарегистрированные товарные знаки и фирменные наименования в их оригинальном написании, в том числе латиницей.

Закон № 168-ФЗ о новых правилах оформления информации для потребителей вступил в силу с 1 марта 2026 года. Теперь такие сведения нужно размещать на русском языке. Под действие закона подпадает не только наружная информация, но и сведения на сайтах продавцов и производителей, подчеркнула юрист.

