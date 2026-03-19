Мигранты, работающие у физлиц, будут платить авансовый платеж по НДФЛ

Иностранцы, занятые у физических лиц, будут платить 1 700 рублей за месяц, а работающие на бизнес – 1 200 руб.

18 марта 2026 года депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект, который обяжет трудовых мигрантов, работающих у физлиц, платить авансовый платеж по НДФЛ.

Обязанность платить фиксированный авансовый платеж по НДФЛ вводят для временно и постоянно проживающих в РФ мигрантов, занятых у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Также предусмотрен увеличенный фиксированный авансовый по НДФЛ ,если у иностранца есть иждивенцы в России.

Авансовый платеж составит:

для занятых у физлиц — 1 700 рублей за месяц на соответствующий календарный год;

для занятых в организациях, у ИП и частнопрактикующих специалистов — 1 200 рублей в месяц.

Региональный коэффициент, индексирующий размер фиксированного авансового платежа по НДФЛ, может быть повышен.

Также законопроект обязует органы миграционного учета оперативно передавать в налоговую сведения о выданных разрешениях на временное проживание и видах на жительство.

Закон вступит в силу с 1 января 2027 года, но не ранее месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДФЛ.