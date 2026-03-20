📄 Можно ли в личном кабинете заказать справку об открытых счетах

Справку о счетах юрлица или ИП можно получить в налоговой или в личном кабинете налогоплательщика.

В чате ФНС задали вопрос – можно ли по ЭЦП в личном кабинете заказать справку об открытых счетах предприятия.

«Справку по форме "Сведения об открытых банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа) организации, ИП, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет" (КНД 1120500) можно получить, обратившись в любой налоговый орган», — ответили налоговики.

То есть в личном кабинете справку получить не удастся, следует из ответа налоговой службы.

Но налоговики неоднократно разъясняли, что в ЛК налогоплательщика можно получить справку об открытых банковских счетах в России и за границей без посещения налоговой.

Для этого нужно в подразделе «Каталог обращений» (в мобильном приложении раздел «Услуги») выбрать пункт – «Запросить справку (документы)».

Понадобится сертификат электронной подписи, а если его нет – электронную подпись можно сгенерировать в «Личном кабинете» в разделе «Профиль».

Оформить можно справки двух видов:

об открытых банковских счетах (вкладах, электронных средствах платежах) в России (форма 9ф);

о банковских счетах (вкладах, электронных средствах платежах) в России и за рубежом (форма 67ф).

Готовая справка с электронной подписью налоговой отображается в разделе «Сообщения».

Рассказываем в мини-курсе, что делать, если ФНС приостановила операции по счету: как разблокировать и когда подавать заявление.