Можно ли на АУСН открыть магазин в соседнем районе города: ответ ФНС

Если есть обособленные подразделения – применять АвтоУСН нельзя.

ООО работает на АУСН и хочет открыть магазин в соседнем районе города.

Чтобы ООО не имело обособленных подразделений и выдержало условия АвтоУСН – торговые точки должны быть в рамках одного района (одной ИФНС) или в рамках одного муниципального образования, спрашивает подписчик. В городе пять подразделений ИФНС.

«В соответствии с ч. 1 п. 2 ст. 3 Федерального закона 17-ФЗ от 25.02.2022 не вправе применять автоУСН организации, имеющие обособленные подразделения», — напомнили налоговики.

А обособленное подразделение – это любое территориально обособленное от компании подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места (ст. 11 НК).