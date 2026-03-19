Можно ли на АУСН открыть магазин в соседнем районе города: ответ ФНС
ООО работает на АУСН и хочет открыть магазин в соседнем районе города.
Чтобы ООО не имело обособленных подразделений и выдержало условия АвтоУСН – торговые точки должны быть в рамках одного района (одной ИФНС) или в рамках одного муниципального образования, спрашивает подписчик. В городе пять подразделений ИФНС.
«В соответствии с ч. 1 п. 2 ст. 3 Федерального закона 17-ФЗ от 25.02.2022 не вправе применять автоУСН организации, имеющие обособленные подразделения», — напомнили налоговики.
А обособленное подразделение – это любое территориально обособленное от компании подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места (ст. 11 НК).
