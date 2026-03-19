🔧 Когда гарантийный ремонт освобождается от НДС: Минфин назвал главное условие

Ремонт оборудования его производителем по гарантии освобождается от НДС, если это бесплатные услуги.

Минфин в письме от 25.12.2025 № 03-07-07/126917 ответил, может ли производитель медицинского оборудования применять освобождение НДС при выполнении гарантийного ремонта оборудования. Оно принадлежит третьему юрлицу, не прямому покупателю, но ремонт проводят по гарантии и безвозмездно.

Согласно п. 37 ст. 149 НК, от НДС освобождены услуги по ремонту и техническому обслуживанию товаров (в том числе медицинских), включая стоимость запчастей и деталей к ним, оказываемые в период гарантийного срока их эксплуатации в целях исполнения обязательств по гарантийному ремонту, при условии невзимания дополнительной платы за эти услуги.

Таким образом, услуги производителя по гарантийному ремонту медоборудования освобождаются от НДС, если за это не берут дополнительную плату.

Других особенностей применения данного освобождения от НДС нет, добавило ведомство.

Расходы на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание реализованных товаров производитель может учитывать для налога на прибыль в составе прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией.

Подробнее о том, кому положены льготы по НДС и как их получить, расскажем на онлайн-курсе «НДС: расчет, декларация, 1С». Вы научитесь рассчитывать НДС при ОСНО и УСН, заполнять декларацию, оформлять счета-фактуры и вести учет НДС в 1С.

Цена курса со скидкой 69%: 4 900 ₽ вместо 16 000 ₽. Осталось 2 курса по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».