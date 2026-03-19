❗ Если есть право на пониженные тарифы страховых взносов, отчитываться придется только по новой РСВ

Новая форма расчета по страховым взносам учитывает изменения в правилах применения льгот по взносам для МСП.

В 2026 году налоговики обновили форму и формат РСВ (приказ от 04.02.2026 № ЕД-1-11/67@).

Форму изменили с новыми правилами уплаты страховых взносов: теперь право применять пониженный тариф 15% с выплат сверх 1,5 МРОТ могут только МСП с «приоритетными» ОКВЭДами, перечень которых утверждает кабмин.

То есть те МСП, которые в 2026 году имеют право на льготу, не смогут корректно заполнить еще действующую форму расчета по страховым взносам.

Но новый приказ вступит в силу с 5 мая 2026 года, а срок сдачи РСВ за 1 квартал 2026 – 27 апреля.

Поэтому те, кто применяет льготный тариф взносов, будут для отчетности за 1 квартал 2026 применять рекомендуемую форму РСВ из письма ФНС от 22.12.2025 № БС-4-11/11504@.

Рекомендованная и новая форма учитывают изменения 2026 года.

Новая форма станет обязательной к применению с отчетности за 2 квартал 2026.