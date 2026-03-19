Блогеры в MAX смогут получить маркировку А+

Чтобы повысить доверие аудитории и собирать донаты, блогеры могут получить отметку А+ в своем канале в мессенджере MAX.

У блогеров с аудиторией больше 10 тыс. подписчиков появилась возможность верифицировать свой канал в мессенджере MAX с помощью отметки А+.

«Специальный знак повышает доверие рекламодателей и позволяет авторам собирать донаты на свою деятельность», — сказано в пресс-релизе компании VK.

Чтобы получить отметку А+, нужно подать заявку на регистрацию канала в реестре РКН на Госуслугах, перейти в чат-бот «Метка А+», выбрать канал и ввести номер заявки из Госуслуг.

После того, как заявку подтвердит Роскомнадзор, в профиле канала будет отметка А+.

