💢 За год число МСП, которые работают с иностранными партнерами, увеличилось на 30%

Предприниматели на 68% нарастили обороты трансграничных платежей в 2025 году.

В 2025 году клиенты ВТБ из сферы малого и среднего бизнеса на 68% увеличили объем международных переводов. Общее число МСП, которые работают с иностранными партнерами, выросло на 30%.

«Банк предоставляет участникам ВЭД эксклюзивные возможности расчетов через собственную сеть зарубежных подразделений в Китае, Индии, Вьетнаме, Азербайджане, Казахстане, Беларуси и Армении, а также Экосистему ВЭД с более чем 20 цифровыми инструментами для поддержки на каждом этапе внешнеторговой сделки», — сказала старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

У банка самая широкая линейка продуктов для торговли с Китаем. Клиентам предлагают: поддержку на переговорах от экспертов-китаистов со знанием языка и деловой культуры, консультации по валютному законодательству, документообороту и расчетам, проверку контрагента за 3 часа, экспертизу контракта, таможенное и логистическое сопровождение.

Комиссию за прямые платежи в Китай снизили почти на 20% в 2025 году, а для Индии запустили спецпредложение — расчеты с комиссией 0,1%.

Также через интернет-банк можно отправит запрос на обработку документов иностранного партнера и открыть ему счет в филиале ВТБ в Шанхае.

