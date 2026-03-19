💲 Межбанковский курс доллара превысил 87 рублей
19 марта 2026 года курс доллара на российском межбанковском рынке поднялся выше 87 рублей. Такой показатель впервые с 10 апреля 2024.
По данным портала Investing, на 11:04 мск курс доллара рос на 4,25% — до 87,44 рубля.
Внебиржевой курс евро превысил 97 рублей, это впервые с начала октября 2025 года.
На 19 марта 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 83 рубля, а юань подскочил до 12 рублей.
