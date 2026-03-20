💬 Решение ВС РФ: переписку в мессенджере можно рассматривать как доказательство
В рамках дела о банкротстве «Главного военно-строительного управления № 12» суд признал недействительными выплаты в адрес белорусской компании «Фортэкс — Водные технологии» на сумму 45,9 млн рублей. Компания погасила долг, но конкурсный управляющий потребовал взыскать еще и проценты за пользование чужими деньгами до возврата задолженности.
Белорусская фирма решила, что это требование необоснованное, ведь о графике платежей стороны договорились в мессенджере. Выплаты производили без просрочек. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.
Первая и апелляционная инстанции решили не взыскивать проценты, но кассация указала, что стороны не заключили соглашение о рассрочке в простой письменной форме. Этого требует ст. 434 ГК.
Дело дошло до Верховного суда, который решил, что переписку в мессенджере можно рассматривать как доказательство.
Компания из Беларуси платила строго по согласованному графику, поэтому накладывать на нее дополнительные санкции неправомерно.
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.