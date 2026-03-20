Обзор судебной практики

💬 Решение ВС РФ: переписку в мессенджере можно рассматривать как доказательство

Компании не заключили соглашение о рассрочке в письменной форме, как это требует ГК. Стороны договорились о сроке выплат в мессенджере. Суд решил, что так тоже можно делать.

В рамках дела о банкротстве «Главного военно-строительного управления № 12» суд признал недействительными выплаты в адрес белорусской компании «Фортэкс — Водные технологии» на сумму 45,9 млн рублей. Компания погасила долг, но конкурсный управляющий потребовал взыскать еще и проценты за пользование чужими деньгами до возврата задолженности.

Белорусская фирма решила, что это требование необоснованное, ведь о графике платежей стороны договорились в мессенджере. Выплаты производили без просрочек. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

Первая и апелляционная инстанции решили не взыскивать проценты, но кассация указала, что стороны не заключили соглашение о рассрочке в простой письменной форме. Этого требует ст. 434 ГК.

Дело дошло до Верховного суда, который решил, что переписку в мессенджере можно рассматривать как доказательство.

Компания из Беларуси платила строго по согласованному графику, поэтому накладывать на нее дополнительные санкции неправомерно.

🔥Большой БухСтрим-2026

ХI Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция

Не пропустите главное событие года для бухгалтеров и бизнеса — 5 июня 2026.

25+ экспертов. 3 потока выступлений. Все про учет и налоги после реформы в 2026 году.

Практика работы с НДС на ОСНО и УСН, выездные проверки, работа бухгалтера с маркетплейсами, особенности учета в рознице, общепите, строительстве, ИИ в работе ФНС и новые риски для бизнеса.

Бесплатная регистрация

Пять бухгалтерских задач, которые можно передать ИИ: лайфхаки и готовые промпты

Вряд ли искусственный интеллект когда-нибудь заменит хороших бухгалтеров, а вот помочь им в работе может уже сейчас. Расскажем, с какими задачами ИИ может помочь бухгалтеру, даже если он еще продвинутый пользователь. В конце статьи — советы, как извлечь максимум пользы из ИИ и снизить вероятность ошибок.

Пять бухгалтерских задач, которые можно передать ИИ: лайфхаки и готовые промпты
