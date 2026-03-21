С 2026 года действует новое правило минимального срока владения для НДФЛ
Для получения налоговой льготы собственнику необходимо непрерывно владеть объектом в течение предусмотренного законом минимального срока: обычно это 5 лет для недвижимости и 3 года для иного имущества.
«Если в цепочке владения был перерыв (например, было подарено имущество и оно же получено обратно), срок начинается заново, то есть с даты последнего оформления права собственности», — разъяснила начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 2 УФНС по Брянской области Галина Субратова.
Начать дискуссию