С 2026 года действует новое правило минимального срока владения для НДФЛ

В НК РФ дополнен механизм расчета срока владения недвижимостью для освобождения от налога при ее продаже.

Для получения налоговой льготы собственнику необходимо непрерывно владеть объектом в течение предусмотренного законом минимального срока: обычно это 5 лет для недвижимости и 3 года для иного имущества.

«Если в цепочке владения был перерыв (например, было подарено имущество и оно же получено обратно), срок начинается заново, то есть с даты последнего оформления права собственности», — разъяснила начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 2 УФНС по Брянской области Галина Субратова.

Ранее мы приводили два примера от налоговой, как считать минимальный срок владения для НДФЛ.