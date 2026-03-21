📃 Уточнили место выдачи кассового чека

С 2025 года вступили в силу новые правила предоставления бумажного чека ККТ.

Согласно недавним изменениям, при оказании услуг, предполагающих прямое взаимодействие с клиентом, кассовый чек должен быть отпечатан на бумаге и выдан посетителю строго до момента расчета.

«Он официально подтверждает предстоящий прием денежных средств, что делает выдачу чека не финалом обслуживания, а его обязательным предварительным условием», — указали налоговики.

Также разъяснили, что продавец не вправе не выдать покупателю кассовый чек на бумажном носителе, даже если последний инициативно сообщит, что он ему не нужен.

Соответствующий бумажный чек должен быть сформирован, распечатан и предоставлен покупателю в зоне передачи товара и/или передачи наличных денег — с обеспечением возможности его свободного получения. Например, лоток кассира для приема-передачи налички.

В итоге не будет нарушением, если покупатель добровольно не принял чек после его предоставления продавцом.