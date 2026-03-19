Путин: у бизнеса должно быть оптимальное число проверок

Риск-ориентированный подход уже позволил сократить число проверок бизнеса, Президент призвал и дальше работать над этим.

19 марта 2026 года Президент Владимир Путин заявил, что число проверок бизнеса должно быть оптимальным. Количество мероприятий можно снижать — но так, чтобы это не было в ущерб потребителям.

«Прошу действовать продуманно и взвешенно, проводить оптимальное число проверочных мероприятий и обеспечить надежную защиту прав потребителей», — сказал Путин на совещании коллегии Генпрокуратуры.

В 2025 году надзорные органы полностью перешли на риск-ориентированный подход. Когда нет рисков, тогда на предприятии проходят профилактические визиты. Это позволило сократить число проверок, которые тормозят работу предприятий.

Президент добавил, что предстоит проанализировать эффективность риск-ориентированного подхода и продолжить сокращать число избыточных проверок бизнеса.

