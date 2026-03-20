В рекламе ЖК могут запретить рассказывать о детсадах и парковках и др.: законопроект-2026

Депутаты предлагают установить перечень сведений, которые нельзя включать в рекламу объектов долевого строительства.

В закон о рекламе могут внести изменения: предлагается ужесточить требования к рекламе объектов долевого строительства.

Такой законопроект внесли в Госдуму «Новые люди» 19 марта 2026 года.

Депутаты пишут о частых расхождениях между рекламными материалами застройщиков и фактическими характеристиками сдаваемых объектов.

«Застройщики рекламируют детские сады, парковки, благоустроенные дворы, системы “умный дом”, качественную отделку мест общего пользования, однако, впоследствии ни одно из этих обещаний не фигурирует в договоре долевого участия и не подлежит исполнению в судебном порядке», — говорится в пояснительной записке.

Также в рекламе часто обещают низкие процентные ставки или беспроцентную рассрочку, которых затем не предоставляют клиентам.

При этом в рекламе используют оговорку мелким шрифтом: «информация не является публичной офертой» или «носит информационный характер». То есть ответственность застройщики не несут или платят незначительные для них штрафы.

Поэтому предлагается установить перечень сведений, которые нельзя включать в рекламу объектов долевого строительства. Это будут:

сведения об объектах социальной, транспортной или иной инфраструктуры , размещение или строительство которых не предусмотрено проектной декларацией либо не обеспечено обязательствами застройщика, подтвержденными в соответствии с законодательством РФ;

сведения о характеристиках объекта долевого строительства (площади, планировке, отделке, техническом оснащении, виде из окна и иных потребительских свойствах), не соответствующие проектной декларации;

сведения о цене объекта долевого строительства или размере ежемесячного платежа по договору участия в долевом строительстве без одновременного указания полной стоимости объекта, условий и срока рассрочки или кредитования;

изображения, визуализации или описания внешнего вида, интерьеров мест общего пользования и придомовой территории, существенно отличающиеся от проектной декларации.

Также предлагается закрепить право участника долевого строительства требовать возмещения убытков, причиненных распространением недостоверной рекламы.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.