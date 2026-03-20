Минпромторг настаивает на одномоментном введении НДС 22% на импортные товары с 2027 года. Минфин против

Минфин предлагает ввести и повысить ставку НДС на иностранные товары с маркетплейсов постепенно до 2029 года, но Минпромторг не меняет позицию.

Минпромторг выступает за введение НДС по ставке 22% на иностранные товары, продающиеся на маркетплейсах, с 2027 года.

Такой комментарий дали в ведомстве по поводу предложения Минфина о постепенном вводе налога.

«Позиция Минпромторга неизменна», — сказал представитель министерства.

Ранее ведомство предлагало уравнять российских и иностранных продавцов на маркетплейсах с помощью введения с 1 января 2027 года 22% НДС на иностранные товары.

А замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил, что Минфин предлагает ввести НДС для этой категории товаров постепенно:

с 2027 года — в размере 7%;

в 2028 году — 14%;

в 2029 году — 22%.

При этом окончательное решение остается за правительством, уточнил Сазонов.