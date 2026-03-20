Оклад работника ниже МРОТ: как оплачивать простой

Оплата простоя по вине работодателя не входит в доплату до МРОТ.

Роструд разъяснил, входит ли оплата простоя по вине работодателя в доплату до МРОТ.

Оклад работника в рассмотренной ситуации ниже МРОТ.

Оплата простоя по вине работодателя не входит в доплату до МРОТ, поскольку не является составной частью зарплаты, пояснило ведомство.

Зарплата включает вознаграждение за труд, компенсационные и стимулирующие выплаты (ч. 1 ст. 129 ТК).

А время простоя оплачивается в размере не менее 2/3 средней зарплаты работника – это предусмотрено ч. 1 ст. 157 ТК.

Подробнее о том, как рассчитывать зарплату, премии и компенсации, расскажем на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С». Вы научитесь вести учет начислений в 1С:ЗУП, оформлять пособия, составлять отчетность и работать с персданными.

Цена сейчас со скидкой 74%: 4 900 ₽ вместо 18 990 ₽. Осталось 2 курса по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».