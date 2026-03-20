📄 ФНС утвердила новый формат корректировочного счета-фактуры и универсального корректировочного документа

ФНС изменяет формат корректировочного счета-фактуры и универсального корректировочного документа. Приказ ведомства от 19.01.2026 № ЕД-1-26/29@ опубликован на портале госинформации 19 марта 2026 года.

Коррективы вносят в связи с налоговыми изменениями 2026 года. Так, теперь в счете-фактуре кроме номера платежно-расчетного документа при получении предоплаты в счет предстоящих поставок нужно писать порядковый номер и дату составления прежнего счета-фактуры, выставленного при получении предоплаты.

Также с 1 января 2026 убрали требование об указании в счете-фактуре реквизитов свидетельства о госрегистрации ИП. Вместо него указывают основной государственный регистрационный номер ИП (ОГРНИП) и дату его присвоения.

В связи с этим ФНС подготовила и утвердила формат 5.02 для:

корректировочного счета-фактуры;

документа, подтверждающего согласие покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, включающего корректировочный счет-фактуру;

документа, подтверждающего согласие покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав.

Новые нормы вступят в силу с 19 апреля 2026 года.

Приказ предусматривает, что прежний формат 5.01 будет действовать до 1 апреля 2027 года. До этой даты можно применять как новый формат корректировочного счета-фактуры 5.02, так и старый формат 5.01.

А с 1 апреля 2027 года нужно будет применять исключительно формат 5.02.