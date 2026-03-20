С 2026 года в Челябинской области снизили налоговые ставки для бизнеса на УСН

Ставки на упрощенке составят от 1% до 10%.

В 2026 году в Челябинской области действуют новые пониженные налоговые ставки для компаний и ИП на УСН.

Это утверждено законом Челябинской области от 02.03.2026 № 14-ЗО.

Ставки на УСН зависят от объекта налогообложения («доходы» или «доходы минус расходы») и вида экономической деятельности.

Для УСН «доходы минус расходы» действуют такие ставки:

10% – для организаций и ИП, ведущих виды экономической деятельности, определенные кабмином;

7% – для видов деятельности, указанных в Приложении 1 к закону: издательская деятельность, ремонт коммуникационного оборудования, строительство, растениеводство и животноводство, сельское хозяйство, рыболовство, ветеринарные и образовательные услуги, некоторые виды торговли. Эту ставку могут применять субъекты креативных индустрий, внесенные в соответствующий реестр Челябинской области;

5% – для разработчиков ПО, сферы предоставление временного проживания, турагентств, творческой деятельности в искусстве, библиотечной, архивной и музейной деятельности, обрабатывающих производств (кроме подакцизных товаров) и научно-исследовательской деятельности, а также для социальных предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).

Для УСН «доходы» действуют ставки:

3% – для видов деятельности, указанных в Приложении 3 к закону, креативных (творческих) индустрий, включенных в соответствующий реестр, организаций и мастеров народно-художественных промыслов;

1% – для организаций и ИП, осуществляющих отдельные виды деятельности, включая разработку ПО, предоставление временного проживания, деятельность турагентств, творческую деятельность и телекоммуникации.

При наличии нескольких оснований для применения пониженных ставок применяется ставка, установленная для видов деятельности, доля доходов от которых составляет наибольшую часть в общем объеме доходов.

Налогоплательщики в сфере креативных индустрий, в том числе поименованных в Приложениях 1-4 закона, вправе выбрать наиболее выгодную ставку налога.

