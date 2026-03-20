С 2026 года в Челябинской области снизили налоговые ставки для бизнеса на УСН
В 2026 году в Челябинской области действуют новые пониженные налоговые ставки для компаний и ИП на УСН.
Это утверждено законом Челябинской области от 02.03.2026 № 14-ЗО.
Ставки на УСН зависят от объекта налогообложения («доходы» или «доходы минус расходы») и вида экономической деятельности.
Для УСН «доходы минус расходы» действуют такие ставки:
10% – для организаций и ИП, ведущих виды экономической деятельности, определенные кабмином;
7% – для видов деятельности, указанных в Приложении 1 к закону: издательская деятельность, ремонт коммуникационного оборудования, строительство, растениеводство и животноводство, сельское хозяйство, рыболовство, ветеринарные и образовательные услуги, некоторые виды торговли. Эту ставку могут применять субъекты креативных индустрий, внесенные в соответствующий реестр Челябинской области;
5% – для разработчиков ПО, сферы предоставление временного проживания, турагентств, творческой деятельности в искусстве, библиотечной, архивной и музейной деятельности, обрабатывающих производств (кроме подакцизных товаров) и научно-исследовательской деятельности, а также для социальных предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).
Для УСН «доходы» действуют ставки:
3% – для видов деятельности, указанных в Приложении 3 к закону, креативных (творческих) индустрий, включенных в соответствующий реестр, организаций и мастеров народно-художественных промыслов;
1% – для организаций и ИП, осуществляющих отдельные виды деятельности, включая разработку ПО, предоставление временного проживания, деятельность турагентств, творческую деятельность и телекоммуникации.
При наличии нескольких оснований для применения пониженных ставок применяется ставка, установленная для видов деятельности, доля доходов от которых составляет наибольшую часть в общем объеме доходов.
Налогоплательщики в сфере креативных индустрий, в том числе поименованных в Приложениях 1-4 закона, вправе выбрать наиболее выгодную ставку налога.
Подробнее о том, кому положены льготы и как их получить, расскажем на онлайн-курсе «Главбух на УСН-2026: от учета и отчетности до 1С». Вы научитесь рассчитывать налоги и оформлять чеки, сможете без ошибок заполнить декларацию за 2025 год.
Цена сейчас со скидкой 69%: 4 900 ₽ вместо 15 950 ₽. Осталось 2 курса по этой цене.
Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.