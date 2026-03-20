❗ Стало еще меньше случаев, когда за руководителя не нужно платить взносы с МРОТ: ФНС поменяла позицию
18 марта 2026 года ФНС выпустила письмо с новыми разъяснениями об уплате страховых взносов с МРОТ за руководителя – ЕИО.
Ранее налоговики отвечали, что взносы за ликвидатора платить не нужно, но теперь их позиция изменилась.
В письме от 18.03.2026 № БС-36-11/2025@ ведомство разъяснило, касается ли эта норма ИП-управляющего, арбитражного управляющего при банкротстве и ликвидатора юрлица.
По мнению ФНС, если управление передается ИП-управляющему не по трудовому договору, а по ГПД, платить страховые взносы не нужно, так как ИП платят взносы за себя самостоятельно.
Когда для процедур банкротства назначают арбитражного управляющего, его вознаграждение не облагается страховыми взносами у работодателя (п. 1 ст. 420). Арбитражные управляющие, как и ИП, платят страховые взносы сами за себя.
А при ликвидации компании назначается комиссия, и к ней переходят полномочия по управлению делами юрлица. То есть к ликвидатору переходят полномочия единоличного исполнительного органа.
В итоге за ликвидатора нужно платить страховые взносы из МРОТ, теперь считает ФНС.
