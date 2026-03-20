Силуанов: СПОТ наведет четкий порядок на границе

Минфин возлагает большие надежды на систему подтверждения ожидания поставки товаров, которая должна обеспечить прозрачность импорта и обеление ВЭД.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что запуск национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) позволит навести порядок на границе и обеспечить прозрачность потоков товаров из-за рубежа.

«ФТС предстоит доукомплектовать состав мобильных групп, расширить их территориальный охват, доработать систему управления рисками и обеспечить донастройку информационного взаимодействия с Федеральной налоговой службой», — сказал глава Минфина.

С 2027 года участники внешнеэкономической деятельности будут обязаны уплачивать НДС в отношении всех товаров электронной торговли, поэтому таможне предстоит обеспечить готовность программных средств для полноценного администрирования таких товаров.

Кроме того, с июля 2026 для участников ВЭД запустят новый институт оператора электронной торговли и таможенного декларирования товаров электронной торговли.

Минфин призывает расширить эксперимент по таможенному мониторингу, интегрировав его в другие экспериментальные режимы. Например, включить организации, чей выпуск товаров производится по заявленной таможенной стоимости.

