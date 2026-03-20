Селлеров будут проверять сами маркетплейсы, а не налоговики

Даниил Егоров считает, что налоговая проверка малой компании – это банкротство 90%. Поэтому предлагается, чтобы нарушения сразу отслеживали интернет-площадки.

ФНС в рамках эксперимента протестирует практику, когда вместо проверок малого бизнеса маркеплейсы сами будут сообщать продавцам о рисках. Потом эту инициативу внесут в Госдуму.

Об этом 19 марта 2026 года рассказал на V Петербургском налоговом форуме глава ФНС Даниил Егоров.

Он уточнил, как налоговая может пользоваться преимуществами интернет-площадок.

«Мы знаем выручку каждого продавца и можем легко ее сравнить с декларациями, которые заявляются в налоговую службу. Мы понимаем, что они обладают большим знанием о клиентах, продавцах. Мы сегодня в рамках эксперимента, а потом выйдем с предложением в Думу, обмениваемся и готовы дальше обмениваться рисками. Наша идея в том, что не надо выходить на малую компанию с проверкой. Ну, будем мы ее полгода проверять, вы же понимаете, чем закончится проверка малой компании на упрощенке, когда ей вменят общий оборот по налогам? Это банкротство 90%», — считает Егоров.

Поэтому предлагается, чтобы уже на маркетплейсе селлеров сразу предупреждали – «ты идешь не туда, откорректируйся». По мнению главы ФНС, это более эффективная система.

Также на форуме рассказали о роли маркетплейсов в экономике.

В 2025 году объем интернет-торговли превысил 11 трлн рублей. Это на 28% больше, чем годом ранее.

Доля интернет-торговли в общем объеме розницы выросла до 19%, а в некоторых регионах – до 35%.

