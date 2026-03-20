Центробанк: в феврале 2026 года рост цен замедлился, но инфляционные ожидания не изменились

Базовая инфляция находится на уровне 7%, что на 2% больше, чем в четвертом квартале 2025 года.

В январе-феврале 2026 года рост цен в среднем составил 10,2% в пересчете на год. Для сравнения, в четвертом квартале 2025 показатель был 4,4%.

Базовая инфляция составила 7% после 5% в предыдущем квартале. По оценке Центробанка на 16 марта 2026, годовая инфляция — 5,9%. После сильной динамики в конце 2025 года сейчас идет охлаждение потребительского спроса.

«В феврале текущий рост цен существенно замедлился после исчерпания влияния разовых факторов начала года. С их исключением оценка устойчивой инфляции в целом находится в диапазоне 4-5% в пересчете на год», — сказано на сайте Центробанка.

Проинфляционные риски все еще преобладают над дезинфляционными. Они связаны с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне усиления геополитической напряженности, а также с длительным отклонением российской экономики вверх от сбалансированного роста.

Денежно-кредитные условия стали мягче: процентные ставки уменьшились в большинстве сегментов финансового рынка, тогда как неценовые условия кредитования все еще остаются жесткими.

Центробанк не исключает, что в случае изменения параметров бюджетной политики потребуется корректировка ДКП.

20 марта Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 15,5% до 15% годовых.