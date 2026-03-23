Премиум моб 1
Обзор судебной практики

Работнику можно вынести замечание за ненадежное хранение паролей

Если работник не выполняет требования правил внутреннего распорядка – работодатель вправе вынести дисциплинарное взыскание.

Сотруднику объявили замечание за нарушение должностной инструкции и требований локальных актов. Он хранил пароли от производственных информационных ресурсов на рабочем компьютере в текстовом файле, открытом для всех. При этом посторонние в кабинет не допускались, но специалист был обязан использовать защищенные способы хранения.

Сотрудник оспорил вынесение взыскания, но суды поддержали работодателя.

Правилами внутреннего трудового распорядка компании прямо запрещено хранить пароли в открытом виде, например, в текстовом документе на рабочем столе. А работник был ознакомлен с этими правилами.

Кроме того, работник знал, что требования безопасности нужны для сохранения конфиденциальной информации о компании.

Таким образом, нарушение допущено по вине работника, проигнорировавшего правила и доступные технические возможности, и работодатель вынес дисциплинарное взыскание законно, говорится в определении 6-го КСОЮ от 05.03.2026 № 88-3939/2026.

Автор

5
Юлия Вячеславовна Безрутченко

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим