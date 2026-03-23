👀 Стало известно, в каком регионе России самые высокие зарплаты

Больше всего в 2025 году зарабатывали нефтяники на Сахалине и финансисты в Москве.

По итогам 2025 года Сахалинская область заняла первое место среди регионов РФ по уровню зарплат. В секторе «Добыча нефти и газа» средняя зарплата достигла 328 тыс. рублей.

На Сахалине нужны узкоспециализированные кадры, которые могут заниматься реализацией технически сложных шельфовых проектов. Поэтому и уровень вознаграждения за работу таких специалистов самый высокий. Научные работники в регионе получают 175 тыс. рублей, а те, кто занимается рыболовством — 172 тыс. Об этом сказано в исследовании «РИА Новости».

Второе место по уровню заплат у Москвы, где высокооплачиваемой отраслью стали «Финансовые услуги». Средняя чистая зарплата в этой сфере — 310 тыс. рублей. Финансами занимается более 300 тыс. человек или 5,6% всех сотрудников столицы.

На третьем месте — сфера информационных технологий с зарплатой в 239 тыс., на четвертом — научная деятельность, где получают 191 тыс.

Высокие заплаты получают специалисты по химической промышленности в Амурской области — 286 тыс. рублей. Также в лидеры вошли Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, Магаданская, Мурманская и Московская области, Забайкальский и Камчатский края.

Последние места по размеру зарплат занимают Ингушетия, Кабардино-Балкария, Чечня и Дагестан.