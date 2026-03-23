❗ Цифровые платформы будут блокировать возможность привлекать самозанятого, если нарушаются новые критерии

Минэкономики предложило ввести с 2026 года критерии систематичности и длительности работ для договоров с самозанятыми.

Посреднические цифровые платформы будут блокировать для компаний возможность привлекать самозанятого при нарушении новых критериев — систематичности и длительности выполнения работ.

Такой проект постановления правительства опубликован на портале проектов НПА 20 марта 2026 года.

Инициативу разработало Минэкономики.

Предусмотрены такие критерии: количество часов выполнения работ одному заказчику на платформе за каждый месяц в течение 6 месяцев подряд – более 160 часов.

Названное количество месяцев определено с учетом особенностей для отдельных работ, услуг, где требуется больше времени для завершения (проектные работы).

А 160 часов – это полная занятость из расчета 5 дней в неделю по 8 часов, пояснило Минэкономики.

То есть, если заказчик и исполнитель работают через платформу слишком интенсивно и долго – это посчитают подменой занятости.

Алгоритм перестанет выдавать друг другу заказчика и исполнителя на два календарных месяца. При этом сработает индикатор риска, что будет основанием для проведения контрольно-надзорного мероприятия, говорится в пояснительной записке.

Ограничения распространят на такие сферы:

  • строительство зданий и сооружений;

  • складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;

  • оптовая и розничная торговля, кроме оптовой торговли автотранспортом и мотоциклами;

  • обслуживание зданий и территорий;

  • производство пищевых продуктов;

  • предоставление продуктов питания и напитков;

  • операции с недвижимостью;

  • образование.

Планируется, что постановление вступит в силу с 1 октября 2026 года и будет действовать до 1 октября 2032.

