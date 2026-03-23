Для получения маткапитала могут ввести ценз оседлости

С 1 апреля 2027 получать единое пособие будут только те, кто получил гражданство РФ не менее 5 лет назад. Предлагается ввести этот же критерий для материнского капитала.

Получение материнского капитала могут привязать к сроку наличия российского гражданства у родителей.

Об этом сказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Сейчас маткапитал платят родителям, имеющим российское гражданство на момент появления ребенка, если ребенок – гражданин России по рождению.

«Когда мы эти поправки обсуждали, звучали предложения ввести также ценз оседлости. Я не исключаю, что мы к ним вернемся», — пояснил депутат.

С 1 апреля 2027 года ценз оседлости вводится для получения единого пособия на детей. Иностранцы, которые получают российское гражданство, смогут оформить пособие только через пять лет после получения паспорта.

Пока это касается только детских пособий.

«Но нельзя исключать, что мы в этом направлении дальше будем двигаться, потому как предложения со стороны депутатов звучат, от представителей разных фракций — и оппозиционных, и партии власти», — добавил Нилов.

По его мнению, ценз оседлости в этой сфере будет справедливым критерием.