С 1 апреля 2026 пересчитают стоимость ОСАГО за безаварийную езду

Для водителей, которые были виновниками аварий, коэффициент увеличится, а для безаварийных – снизится.

С 1 апреля 2026 года меняется коэффициент бонус-малус (КБМ), зависящий от безаварийной езды.

У водителей, которые в течение года становились виновниками аварий, он увеличится, а если аварий не было – уменьшится.

Об этом рассказал глава Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин.

«1 апреля будет пересчет КБМ. С учетом того, что с каждым годом количество тех, кого мы называем хорошими водителями, увеличивалось, мне кажется, что эта тенденция на интервале одного года сохранится», — считает Галушин.

КБМ меньше единицы снижает цену страховки, а если коэффициент больше – полис ОСАГО обойдется дороже. Базовый КБМ назначат водителям, не имеющим страховой историю. Он составляет 1,17.

При длительной безаварийной езде коэффициент постепенно снизится до минимальных 0,46: на столько снизится цена полиса.

Но если водитель был виновником аварий, его КБМ может вырасти до максимальных 3,92, что повысит стоимость страховки почти в четыре раза.

Коэффициент вырастет не только за аварию на личном транспорте, но и на арендованном авто или каршеринге.

«ДТП с участием автомобиля каршеринга оформляется на конкретного водителя. То есть, это не повлияет на стоимость страховки для каршеринга, потому что они покупают полис без ограничения числа водителей, допущенных к управлению. Но это повлияет на КБМ конкурентного водителя», — рассказал Галушин.

КБМ пересчитывают для всех водителей раз в год 1 апреля. Учитывают стаж водителя в период с 31 марта предыдущего года по 1 апреля текущего. Если водитель не становился виновником аварий, его КБМ снижается. А если аварии по его вине были – растет.