ВС РФ: владельцы апартаментов имеют право на земельный участок под зданием

Собственники апартаментов получают право на участок под зданием с момента регистрации прав.

Верховный суд рассмотрел дело владельцев апартаментов, которые потребовали зарегистрировать за ними право аренды на землю под зданием в размере, пропорциональном площади их помещений.

Без учета их прав компания-застройщик не может вести дальнейшее строительство на участке, прилегающем к комплексу. Об этом сказано на сайте Верховного суда.

Нижестоящие инстанции отказали в удовлетворении иска, поскольку не определен размер доли каждого собственника в комплексе на общее имущество.

Однако Верховный суд решил иначе: владельцы имеют право на участок под зданием с момента регистрации права собственности на апартаменты. Дело отправили на новое рассмотрение.

