ВС РФ: владельцы апартаментов имеют право на земельный участок под зданием
Верховный суд рассмотрел дело владельцев апартаментов, которые потребовали зарегистрировать за ними право аренды на землю под зданием в размере, пропорциональном площади их помещений.
Без учета их прав компания-застройщик не может вести дальнейшее строительство на участке, прилегающем к комплексу. Об этом сказано на сайте Верховного суда.
Нижестоящие инстанции отказали в удовлетворении иска, поскольку не определен размер доли каждого собственника в комплексе на общее имущество.
Однако Верховный суд решил иначе: владельцы имеют право на участок под зданием с момента регистрации права собственности на апартаменты. Дело отправили на новое рассмотрение.
