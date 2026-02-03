💥 Конституционный суд разрешил регистрироваться в апартаментах

КС РФ дал добро на регистрацию по месту пребывания в апартаментах, то есть де-юре нежилых помещениях.

3 февраля 2026 года Конституционный суд принял постановление № 4-П по жалобе Виктории Пиуновой по делу о проверке конституционности:

ст. 2 и 3 Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ»;

п. п. 3, 12 и 14 Правил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ.

Виктория Пиунова обратилась через паспортный отдел управляющей компании в ОВД с заявлением о регистрации всех членов своей семьи по месту пребывания в Санкт-Петербурге. Зарегистрировать себя, мужа и двух несовершеннолетних детей она хотела в апартаментах гостиничного типа, имеющих статус нежилого помещения, принадлежащих матери супруга.

К заявлению она приложила нотариально удостоверенное согласие собственницы на регистрацию, копию разрешения на ввод здания в эксплуатацию (с указанием на его гостиничный характер) и копию плана этажа, на котором нежилое помещение. Но ей отказали.

Суды поддержали отказ на том основании, что регистрация по месту пребывания в нежилых помещениях законодательством не предусмотрена, а регистрацию в гостинице осуществляет ее администрация.

При этом суды отметили: хотя здание предназначено для размещения гостиницы, само помещение в состав гостиничного фонда не включено.

Конституционный суд отметил, что сейчас распространено длительное пребывание, а фактически проживание граждан в нежилых помещениях, которые по проектной документации, схожи с квартирами, но не входят в номерной фонд гостиниц и иных средств размещения. Они объективно могут использоваться для личных, семейных, домашних, бытовых нужд.

Невозможность регистрации в них, притом что временное проживание не запрещено, ограничивает право на свободный выбор места пребывания, считает КС.

Также Конституционный суд увидел нарушение права частной собственности — так как владельцы помещений не могут свободно их использовать, в том числе для предоставления в пользование.

«Также нельзя не учесть, что если появление такого рода нежилых помещений на рынке и не было обусловлено активными действиями публичной власти, то она и не принимала мер к предотвращению распространения этого явления», — пишет КС.

Таким образом, оспариваемые нормы признаны не соответствующими Конституции РФ. При этом обязанности регистрироваться в таких нежилых помещениях нет. Нужны поправки в федеральное законодательство.

До этого регистрация собственников, их близких родственников и членов их семей по месту пребывания в нежилых помещениях будет в порядке, установленном для регистрации в жилых помещениях.

В итоге дело Виктории Пиуновой будет пересмотрено.