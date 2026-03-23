50% россиян работали в ретейле или готовы попробовать
50% россиян уже имеют опыт работы в ретейле или рассматривают его как возможный вариант.
На 2026 год работают в розничной торговле 9% опрошенных, показало исследование Авито Работы.
При этом женщины больше представлены в отрасли:
11% женщин — работают в ретейле сейчас (мужчин – 8%);
25% — работали в прошлом (18% среди мужчин).
Больше всего заинтересованы попробовать работу в ретейле молодые люди 18-24 лет: 18% респондентов против 12% в среднем.
«Ретейл остается одной из самых доступных отраслей для входа в профессию, и многие специалисты начинают карьеру именно здесь», — пояснил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.
Опрошенные выделили такие преимущества работы в розничной торговле:
своевременную и гарантированную оплату труда (35%);
близость к дому (34%);
гибкий график (32%);
общение с людьми (27%);
стабильность (27%);
быстрый вход в профессию без опыта (20%).
