50% россиян работали в ретейле или готовы попробовать

Люди ценят работу в розничной торговле за гарантированную зарплату, близость к дому и гибкий график.

50% россиян уже имеют опыт работы в ретейле или рассматривают его как возможный вариант.

На 2026 год работают в розничной торговле 9% опрошенных, показало исследование Авито Работы.

При этом женщины больше представлены в отрасли:

  • 11% женщин — работают в ретейле сейчас (мужчин – 8%);

  • 25% — работали в прошлом (18% среди мужчин).

Больше всего заинтересованы попробовать работу в ретейле молодые люди 18-24 лет: 18% респондентов против 12% в среднем.

«Ретейл остается одной из самых доступных отраслей для входа в профессию, и многие специалисты начинают карьеру именно здесь», — пояснил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

Опрошенные выделили такие преимущества работы в розничной торговле:

  • своевременную и гарантированную оплату труда (35%);

  • близость к дому (34%);

  • гибкий график (32%);

  • общение с людьми (27%);

  • стабильность (27%);

  • быстрый вход в профессию без опыта (20%).

