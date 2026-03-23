50% россиян работали в ретейле или готовы попробовать

Люди ценят работу в розничной торговле за гарантированную зарплату, близость к дому и гибкий график.

50% россиян уже имеют опыт работы в ретейле или рассматривают его как возможный вариант.

На 2026 год работают в розничной торговле 9% опрошенных, показало исследование Авито Работы.

При этом женщины больше представлены в отрасли:

11% женщин — работают в ретейле сейчас (мужчин – 8%);

25% — работали в прошлом (18% среди мужчин).

Больше всего заинтересованы попробовать работу в ретейле молодые люди 18-24 лет: 18% респондентов против 12% в среднем.

«Ретейл остается одной из самых доступных отраслей для входа в профессию, и многие специалисты начинают карьеру именно здесь», — пояснил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

Опрошенные выделили такие преимущества работы в розничной торговле: