Команда разработчиков «Клерка» поучаствовала в хакатоне: не напугали ни спартанские условия, ни куча соперников

В Краснодаре проходил хакатон, в котором участвовала IT-команда «Клерка». Им предстояло побороться с 22 командами по 3-5 человек.

Перед айтишниками стояла задача создать сервис персональных маршрутов в Краснодарском крае для компании Авалин. Все решили сделать что-то наподобие Яндекс Карт, но для края.

В разработке или в работе сервиса обязательно нужно использовать ИИ-инструменты. Не подойдет создать обычный чат-бот с рекомендациями или стандартный туристический гайд.

По условиям нужно было провести на хакатоне два дня — с обеда пятницы и до вечера воскресенья. Условия было довольно спартанские, но зато вкусно кормили)). На второй день участники узнали, что в финальный этап пройдут только 15 команд, а еще нужно подготовить презентацию из 12 слайдов. С задачей наши ребята успешно справились.

Представители компании подходили к командам, можно было задавать вопросы. А потом нужно было пообщаться с техническими экспертами и экспертом по кейсу, и эти разговоры оценивали баллами.

На третий день в воскресенье ребята показывали презентацию:

Затем последовал предпитчинг, на котором из 22 команд отсеялись 7. Выступление ИИ-инженера «Клерка» Дмитрия Покотилова и презентация системного администратора Влада Шубина были крутые, поэтому наши ребята без проблем прошли дальше. Но без правок и доработок проекта не обошлось.

На мероприятие пришел Борис Мальцев — фаундер «Клерка» и записал выступление Димы целиком, посмотреть можно вот тут.

Было много достойных участников, жаль, что команда «Клерка» не победила.

«Наша команда тоже не победила, но нам и не надо было, работать в “Клерке” — уже победа. Если серьезно, то участие в этом мероприятии дало понять, что вайбкодинг и ИИ-технологии уже даже не норма, а необходимость, и что нужно быть в трендах, чтобы не вылететь на предпитчинге», — пишет Олег Мальцев.

