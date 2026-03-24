Россияне назвали три причины уволиться, не отработав и года

Россияне назвали самые частые причины для увольнения.

Сотрудники уходят, не проработав и года, из-за: Несоответствия зарплаты и фактических рабочих задач. Отношения руководства. Отсутствия возможностей карьерного роста.

Такие результаты получила платформа Dream Job, проанализировав 239 тысяч отзывов о работодателях.

«На фактор оплаты приходится 26% упоминаний среди причин раннего ухода сотрудников. При этом уровень дохода, как правило, обсуждается и фиксируется еще на этапе найма, поэтому разочарование связано не с самой цифрой, а с тем, как она соотносится с реальной нагрузкой, условиями и ожиданиями от роли», — пояснил гендиректор Dream Job Борис Курбатов.

На втором месте – условия работы и отношение со стороны руководства (24%).

15% назвали карьеру и развитие. Если нет движения внутри команды, увеличения ответственности, роста доверия – человек понимает, что успешной карьеры не будет.

Кроме того, 11% респондентов упомянули нагрузку и график работы. Работники уходят из-за переработок, плавающего расписания и высокой интенсивности работы.

В гостиницах, ресторанах, общепите и кейтеринге уходят в первые 12 месяцев до 48% сотрудников, в сфере услуг – 46%, в розничной торговле – 43%.

Также трудно задержаться в сферах искусства и культуры, услуг для бизнеса и непищевых товаров народного потребления — по 42% отзывов; в СМИ, маркетинге, рекламе, PR, дизайне и продюсировании — 41%.

Реже увольняются раньше года в добыче – 29%, энергетике – 28%, нефтегазе – 26%.