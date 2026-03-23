Путин: ВВП оказался на 2,1% ниже прошлогоднего

Производство упало на 0,8% в январе 2026 года, а уровень безработицы составил 2,2%.

В январе 2026 года валовый внутренний продукт России оказался на 2,1% ниже показателя в том же периоде 2025 года.

Промышленное производство снизилось на 0,8%, а добыча полезных ископаемых выросла на 0,5% до повышения цен на энергоносители.

«Необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста, конечно, с замедлением инфляции», — сказал президент Владимир Путин на совещании по экономике 23 марта 2026 года.

Уровень безработицы составил 2,2%, растут потребительские расходы, а инфляция установилась ниже 6% в годовом выражении.

Президент призвал постоянно мониторить такие параметры, как рост денежной массы, динамика кредитования и состояние бюджетной системы. Нефтегазовым компаниям предложили подумать о том, чтобы направить дополнительные доходы от роста мировых котировок углеводородов на снижение долговой нагрузки и погашение задолженности перед банками.