Людям старше 60 лет хотят запретить получать иностранные звонки

Новые поправки в закон о борьбе с мошенничеством: пожилые люди не смогут принимать звонки на стационарные телефоны из-за рубежа. А у остальных будет возможность установить самозапрет.

В законопроект с мерами борьбы с мошенничеством планируют внести новые поправки. Людям старше 60 лет хотят запретить получать звонки из-за рубежа на стационарные телефоны, а детям — принимать СМС-сообщения с подтверждением аутентификации.

Также любой абонент сможет установить самозапрет на получение международных звонков. Но положения не будут распространяться на номера Союзного государства. Об этом пишет Forbes.

В Ростелекоме рассказали, что заперт на входящие иностранные звонки уже почти готов, скоро клиенты смогут им воспользоваться.

Несовершеннолетних пользователей будут маркировать, чтобы при авторизации в сервисах было понятно, кому принадлежит номер.

«Сейчас мы прорабатываем ряд продуктовых решений, направленных на защиту детей как одной из наиболее уязвимых категорий абонентов. Наши исследования на основе больших данных показывают, что мошенники все чаще используют несовершеннолетних в своих атаках для входа в домохозяйства», — сказали в пресс-службе Т2.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков рассказал, что сейчас не так уж много мошенников используют проводную телефонию.