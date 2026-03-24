С АУСН слетели 5 февраля, а уведомление о переходе на УСН подали 8-го: с какой даты на упрощенке?

Право на применение АвтоУСН утрачивается с начала календарного месяца.

Уведомление об утрате права на АУСН налогоплательщик отправил 5 февраля, а уведомление о переходе на УСН – 8 февраля 2026 года.

С какого числа будет значиться УСН, спросили в чате ФНС.

Налогоплательщик утрачивает право на применение АвтоУСН с начала календарного месяца, в котором произошла утрата права (ч. 6 ст. 4 Федерального закона 17-ФЗ), пояснили налоговики.

 То есть он перешел на УСН с начала календарного месяца, в котором произошла утрата права.

