За езду без полиса ОСАГО будут штрафовать не чаще одного раза в сутки – закон 2026 подписан

Если зафиксируют нарушение несколько раз за день, повторно штрафовать не будут.

Президент РФ подписал закон об ограничении количества штрафов за управление автомобилем без полиса ОСАГО: теперь будет не более одного штрафа в сутки.

Закон от 23.03.2026 № 75-ФЗ опубликован на портале правовой информации 23 марта 2026 года и вступил в силу с этой даты.

Изменения внесли в ст. 12.37 КоАП. Теперь если машина с водителем без полиса ОСАГО была обнаружена несколько раз за сутки, оштрафуют только за первый случай нарушения.

Повторные штрафы в этот же день применяться не будут.

При этом речь пока не идет о введении обязательной фото- и видеофиксации машин без ОСАГО.

«Уже неоднократно переносился срок введения эксперимента, пока камеры не формируют "письма счастья" в отношении тех, кто управляет машиной без полиса», — заверил глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Новый закон касается и фактов выявления отсутствия полисов ОСАГО сотрудниками ГИБДД, но в будущем норма позволит в том числе полноценно работать системе фото- и видеонаблюдения на дорогах