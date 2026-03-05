📷 В Москве начали проверять ОСАГО по камерам: каждый четвертый водитель без полиса

В начале 2026 года наличие страховки отслеживают пока только у таксистов и водителей, которые работают в грузоперевозках.

С начала 2026 года начала работать система проверки полисов ОСАГО по камерам видеонаблюдения. Пока что технологию применяют только для такси и грузового транспорта. Каждый четвертый таксист оказался без страховки.

Если у водителя не будет ОСАГО, у него отзовут разрешение на работу перевозчиком или грузовику запретят въезд в город. Об этом пишут «Известия».

Проверка ОСАГО по камерам для такси и грузовиков начнет работать в четвертом квартале 2026 для водителей по всей России.

У водителей, которые работают в такси и грузоперевозках, высокая аварийность из-за долгих смен и спешки. Запуск автоматической системы проверки станет стимулом оформлять страховку.

Генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк считает, что после распространения системы на другие регионы доля таксистов без полисов сократится до 3-5%. Эффект будет заметен уже в первые месяцы.

Сейчас в РФ зарегистрировано 800 тыс. автомобилей такси, договоры ОСАГО оформлены на 600 тыс. машин или на 75% автопарка.