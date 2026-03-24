Угольным компаниям продлили отсрочку уплаты налогов и взносов до конца апреля 2026

Кроме того, с компаний в сфере угольной промышленности не будут взыскивать долги по налогам и страховым взносам до 30 апреля 2026 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 20 марта 2026 года № 298. Документ продлит действие мер поддержки компаний в сфере угольной промышленности.

Речь идет об отсрочке уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов. Сроки продлили до 30 апреля 2026 года включительно. Задолженность можно погасить равными частями с мая и до конца ноября 2026.

«Это позволит высвободить оборотные средства перспективных угольных организаций на текущую деятельность», — сказал Михаил Мишустин.

Кроме того, до 30 апреля 2026 года к угольным компаниям не будут применять взыскания по налоговым долгам. Но при условии, что организация не в процедуре банкротства.