КПП БСН моб
🔴 Вебинар: Импорт товаров 2026: схема, расходы и налоговые риски →
НДПИ

Угольным компаниям продлили отсрочку уплаты налогов и взносов до конца апреля 2026

Кроме того, с компаний в сфере угольной промышленности не будут взыскивать долги по налогам и страховым взносам до 30 апреля 2026 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 20 марта 2026 года № 298. Документ продлит действие мер поддержки компаний в сфере угольной промышленности.

Речь идет об отсрочке уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов. Сроки продлили до 30 апреля 2026 года включительно. Задолженность можно погасить равными частями с мая и до конца ноября 2026.

«Это позволит высвободить оборотные средства перспективных угольных организаций на текущую деятельность», — сказал Михаил Мишустин.

Кроме того, до 30 апреля 2026 года к угольным компаниям не будут применять взыскания по налоговым долгам. Но при условии, что организация не в процедуре банкротства.

🔥Большой БухСтрим-2026

ХI Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция

Не пропустите главное событие года для бухгалтеров и бизнеса — 5 июня 2026.

25+ экспертов. 3 потока выступлений. Все про учет и налоги после реформы в 2026 году.

Практика работы с НДС на ОСНО и УСН, выездные проверки, работа бухгалтера с маркетплейсами, особенности учета в рознице, общепите, строительстве, ИИ в работе ФНС и новые риски для бизнеса.

Бесплатная регистрация

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим