Разработчик ПО «МойОфис» объявил о массовых сокращениях

Разработчик офисного ПО «МойОфис» объявил о массовых сокращениях персонала из-за финансовых трудностей.

Об этом 23 марта 2026 письмом предупредил сотрудников гендиректор Вячеслав Закоржевский.

Тех, кого сократят, уведомят по почте в течение двух недель. Обещают соблюдать нормы ТК и рассмотреть уволенных на вакансии основного владельца «МоегоОфиса» — «Лаборатории Касперского».

В 2025 году компания столкнулась с «серьезными финансовыми трудностями», объем ключевых направлений бизнеса снизился, и текущая модель требует существенных изменений для обеспечения устойчивости компании», говорится в письме руководителя.

«МойОфис» реструктуризирует бизнес пересмотрит продуктовый портфель и оргструктуру, чтобы сконцентрироваться на направлениях с наибольшим потенциалом роста. Это приведет к сокращению персонала в компании.

Один из акционеров компании Дмитрий Комиссаров рассказал, что решение о сокращении в компании приняла «Лабораторией Касперского».

«Миноритарных акционеров не поставили в известность ни о результатах 2025 год, ни о планируемых сокращениях, ни о планах на текущий год», — добавил Комиссаров.

По результатам 2024 года у компании был чистый убыток в размере 1,2 млрд руб., а в 2023 году убыток составлял 5 млрд руб.

Представители «МоегоОфиса» сообщили, что после реструктуризации трансформируют ряд внутренних функций и подразделений. Компания продолжает работать, выполняя обязательства перед клиентами и партнерами, заверили в фирме.

По данным ФНС, в «МоемОфисе» работает более 1 тыс. человек. ООО «Новые облачные технологии» зарегистрировано в марте 2014 года. 68,8% компании принадлежит АО «Лаборатории Касперского». Компания разработала офисный пакет «МойОфис» и одноименный облачный сервис.