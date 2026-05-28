⚡️ Итоги дня: Исландия — самая дорогая страна, на Wildberries разрешат торговаться, гамбургеры предложили называть «котлетниками»

В апреле 2026 года поставки смартфонов из Китая на российский рынок выросли до максимума с конца 2024 года. Стоимость экспорта этих устройств из Китая в Россию в прошлом месяце составила 211,1 миллиона долларов.

Продажи товаров в сегменте систем безопасности и технологий умного дома в России в апреле 2026 года выросли на 20% по сравнении с аналогичным периодом 2025 года

Wildberries запустила для пользователей возможность торговаться в своем сервисе частных продаж WB Ресейл.

Яндекс расширяет сотрудничество с глухими и слабослышащими курьерами. Чтобы глухим и слабослышащим партнерам было комфортно, их общение с сервисом будет проходить в текстовых чатах.

Яндекс стал основным претендентом на покупку сервиса «Островок». В Яндексе рассчитывают купить сервис не более чем за 15 млрд рублей, а владельцы «Островка» планировали продать его за 27 млрд.

У Яндекса появилась нейросеть Alice AI LLM Flash, оптимизированную под наиболее популярные задачи бизнеса. Она хорошо работает с текстами и документами - а это почти 60% от всех b2b-запросов к моделям.

ElevenLabs представила нейросеть для генерации музыки Music v2. Компания улучшила качество вокала, звучание инструментов и аранжировки «во всех жанрах» и на разных языках, в том числе русском.

АвтоВАЗ начал поставлять Lada Vesta в каршеринговый парк «Делимобиля».

Гамбургеры предложили переименовать, среди вариантов «котлетники» и «ленинградский бутерброд». С такой инициативой выступил председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

Большинство россиянок отказались бы заводить курортный роман с мужчиной с доходом ниже 300 тыс. рублей.

Интерес пенсионеров к подработке в РФ вырос на 18% за год.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) постепенно набирает популярность, почти каждый пятый (17%) готов направлять на свой счет ПДС до 10% от ежемесячного дохода

В Москве до конца 2026 года поставят уменьшенные дорожные знаки по 280 адресам. Центр организации дорожного движения столицы разместил уже больше 4 тысяч компактных дорожных знаков для снижения визуального шума.

41% жителей Москвы занимаются бегом. Следом идут Казань и Ульяновск — по 48% горожан, Самара (46%), а также Санкт-Петербург, Воронеж и Астрахань (по 44%).

Ученые отправят в Московский зоопарк трех редчайших медновских песцов. Медновский песец — реликтовый подвид островного голубого песца, занесен в Красную книгу.

Исландия стала самой дорогой для проживания страной в мире. Цены в стране примерно на 3% выше, чем в Швейцарии.