⚡️ Итоги дня: Исландия — самая дорогая страна, на Wildberries разрешат торговаться, гамбургеры предложили называть «котлетниками»

Подготовили обзор главных событий дня — 28 мая 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • В апреле 2026 года поставки смартфонов из Китая на российский рынок выросли до максимума с конца 2024 года. Стоимость экспорта этих устройств из Китая в Россию в прошлом месяце составила 211,1 миллиона долларов.

  • Продажи товаров в сегменте систем безопасности и технологий умного дома в России в апреле 2026 года выросли на 20% по сравнении с аналогичным периодом 2025 года

  • Wildberries запустила для пользователей возможность торговаться в своем сервисе частных продаж WB Ресейл.

  • Яндекс расширяет сотрудничество с глухими и слабослышащими курьерами. Чтобы глухим и слабослышащим партнерам было комфортно, их общение с сервисом будет проходить в текстовых чатах.

  • Яндекс стал основным претендентом на покупку сервиса «Островок». В Яндексе рассчитывают купить сервис не более чем за 15 млрд рублей, а владельцы «Островка» планировали продать его за 27 млрд.

  • У Яндекса появилась нейросеть Alice AI LLM Flash, оптимизированную под наиболее популярные задачи бизнеса. Она хорошо работает с текстами и документами - а это почти 60% от всех b2b-запросов к моделям.

  • ElevenLabs представила нейросеть для генерации музыки Music v2. Компания улучшила качество вокала, звучание инструментов и аранжировки «во всех жанрах» и на разных языках, в том числе русском.

  • АвтоВАЗ начал поставлять Lada Vesta в каршеринговый парк «Делимобиля».

  • Гамбургеры предложили переименовать, среди вариантов «котлетники» и «ленинградский бутерброд». С такой инициативой выступил председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

  • Большинство россиянок отказались бы заводить курортный роман с мужчиной с доходом ниже 300 тыс. рублей.

  • Интерес пенсионеров к подработке в РФ вырос на 18% за год.

  • Программа долгосрочных сбережений (ПДС) постепенно набирает популярность, почти каждый пятый (17%) готов направлять на свой счет ПДС до 10% от ежемесячного дохода

  • В Москве до конца 2026 года поставят уменьшенные дорожные знаки по 280 адресам. Центр организации дорожного движения столицы разместил уже больше 4 тысяч компактных дорожных знаков для снижения визуального шума.

  • 41% жителей Москвы занимаются бегом. Следом идут Казань и Ульяновск — по 48% горожан, Самара (46%), а также Санкт-Петербург, Воронеж и Астрахань (по 44%).

  • Ученые отправят в Московский зоопарк трех редчайших медновских песцов. Медновский песец — реликтовый подвид островного голубого песца, занесен в Красную книгу.

  • Исландия стала самой дорогой для проживания страной в мире. Цены в стране примерно на 3% выше, чем в Швейцарии.

  • В Китае ученые создали первый в мире клей для костей, который должен помочь хирургам в ситуациях со сложными переломами у пациентов.

Работа с самозанятыми и исполнителями по ГПХ: правовые риски для работодателя

Многие компании привлекают исполнителей вне штата — самозанятых, ИП или физических лиц без статуса. Но при неправильном оформлении договоров или фактических трудовых отношениях бизнес может столкнуться с проверками, доначислениями налогов и штрафами. Разберемся, какие исполнители могут работать по ГПХ и какие риски возникают для работодателя. Эта статья именно для них. 

