Банкам ограничат вложения в криптовалюты до 1% капитала из-за того, что это слишком рискованный инструмент

Ограничение коснется только собственных позиций банков, тогда как клиентские активы будут учитываться через механизм операционного риска.

28 мая 2026 года директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов сообщил, что банкам ограничат вложения в цифровые валюты. Можно инвестировать не более 1% от капитала банковской группы.

Это необходимо, так как при блокировке активов обязательства банка перед контрагентами сохраняются, и неттинг в таких условиях невозможен. Исключение составят инструменты, не несущие риска блокировки, например, биржевые производные финансовые инструменты с расчетами в рублях.

«Мы закладываемся на то, что если вдруг банк потеряет свои вложения в криптовалюту, сильного эффекта он не почувствует. Кстати, согласно Базельскому регулированию, банки также имеют лимит 1% и тоже с риск-весом 1250%. Таким образом они учитывают риск экстремальной волатильности», — объяснил Александр Данилов.

В отношении клиентских позиций, где банк выступает депозитарием, регулятор планирует применять риск-вес 50% для покрытия операционных рисков, связанных со взломами и нарушениями информационной безопасности. По оценкам ЦБ, это потребует от банков готовности компенсировать потери по клиентским криптоактивам в размере около 5%.

Банк России неоднократно указывал на необходимость жесткого регулирования операций с цифровыми активами для обеспечения финансовой устойчивости сектора.