В Совфеде предлагают не закручивать гайки в борьбе с теневой занятостью

ФНС уже сейчас находит серые схемы и штрафует работодателей, дополнительное ужесточение не требуется.

Работодатели перестанут подменять трудовые договоры сотрудничеством с самозанятыми из-за риска потери 3–5 млн рублей на одного сотрудника.

Так считает член комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Пушкарев.

По его мнению, текущих механизмов контроля достаточно для борьбы с серыми схемами, поэтому дополнительное ужесточение законодательства не требуется. Осознание неизбежных финансовых санкций станет лучшей профилактикой нарушений для бизнеса.

Чрезмерное «закручивание гаек» может негативно отразиться на миллионах добросовестных плательщиков налога на профдоход, уверен сенатор.

Сейчас ФНС выявляет нарушения, анализируя регулярность выплат, соблюдение внутреннего графика компании и использование корпоративной инфраструктуры. Если налоговики докажут факт подмены, компании доначислят НДФЛ, страховые взносы, штрафы и пени.

«Когда работодатель понимает, что один неверно оформленный сотрудник гарантированно обернется потерями в 3–5 млнрублей — это лучшая профилактика нарушений», — уточнил Пушкарев.

При этом он призывает сохранить самозанятость, в том числе для работы через цифровые платформы. Но такая деятельность должна быть абсолютно прозрачной, без серых схем маскировки штатных работников.