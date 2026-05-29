77% участников финрынка просят создать единую платформу данных

Участники финансового рынка поддержали создание единой платформы для обмена данными, но предупредили о рисках снижения конкуренции.

29 мая 2026 года Банк России опубликовал обзор, по которому 77% участников рынка выступают за запуск единой отраслевой платформы. Сторонники идеи считают, что добровольное участие и равноудаленность сторон помогут преодолеть фрагментарность отрасли.

Такой подход позволит сократить издержки и упростит доступ малых и средних финансовых организаций к совместным технологическим проектам. Об этом пишут «Ведомости».

Часть респондентов выступила против создания единой площадки. Они опасаются, что концентрация технологических и кадровых ресурсов в одном месте приведет к снижению инновационной активности из-за падения конкуренции. По мнению скептиков, регулятору стоит сосредоточиться на формировании единых правил и стандартов, а не на строительстве инфраструктуры.

Эксперты допускают, что единая платформа может быть полезна для решения узкоспециализированных общеотраслевых задач. В качестве примера участники обсуждения привели сферу противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).