Розничные инвесторы вложили рекордные 910 млрд рублей в фондовый рынок в первом квартале 2026 года

Россияне пополнили брокерские счета на рекордные 910 млрд рублей. Это связывают со снижением доходности по вкладам.

Приток средств на брокерские счета стал максимальным с начала ведения статистики в 2021 году. Основной объем инвестиций обеспечили владельцы счетов с капиталом более 1 млн рублей, которых привлекло снижение ставок в экономике.

По данным Центробанка, активы клиентов брокеров за квартал выросли на 9%, достигнув 13,3 трлн рублей. Инвесторы сохранили интерес к долговым бумагам, несмотря на снижение их доли в портфелях с 38% до 36%.

«Клиенты брокеров нарастили вложения в биржевые фонды денежного рынка, а также облигационные и смешанные фонды», — сказано на сайте ЦБ.

Наибольшим спросом пользовались долгосрочные облигации федерального займа со сроком погашения свыше 10 лет, а также среднесрочные облигации эмитентов с высоким кредитным рейтингом.

В ожидании дивидендных выплат инвесторы также переключились на российские акции. В отличие от предыдущего периода, объем покупок долевых инструментов превысил объем их продаж.