Минфин: будет ли НДС при продаже в России билетов на концерты за границей

Услуги по распространению билетов освобождаются от НДС вне зависимости от места мероприятий, но есть условия.

Минфин ответил, нужно ли платить НДС при оказании услуг по распространению на территории РФ билетов на театрально-зрелищные и зрелищно-развлекательные мероприятия, которые пройдут в других странах.

Согласно ст. 149 НК, освобождены от НДС услуги по распространению билетов, форма которых утверждена как бланк строгой отчетности, на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, оказываемые организациями из сферы культуры и искусства.

К таким организациям относятся театральные и концертные кассы – лица, уполномоченные на основании соответствующего договора организациями исполнительских искусств оказывать услуги по распространению билетов (ст. 52.1 закона о культуре от 09.10.1992 № 3612-1).

То есть услуги по распространению входных билетов на концерты – это самостоятельный вид услуг в сфере культуры и искусства, пишет Минфин в письме от 04.05.2026 № 03-07-08/37078.

Таким образом, услуги по распространению в России билетов на театрально-зрелищные и зрелищно-развлекательные мероприятия освобождаются от НДС вне зависимости от места фактического проведения самих мероприятий.

Но для льготы нужно соблюдать требования к билетам как бланкам БСО, а у их распространителя в ЕГРЮЛ должен быть соответствующий код вида деятельности по ОКВЭД, подчеркнуло ведомство.

