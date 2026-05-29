Минфин: будет ли НДС при продаже в России билетов на концерты за границей
Минфин ответил, нужно ли платить НДС при оказании услуг по распространению на территории РФ билетов на театрально-зрелищные и зрелищно-развлекательные мероприятия, которые пройдут в других странах.
Согласно ст. 149 НК, освобождены от НДС услуги по распространению билетов, форма которых утверждена как бланк строгой отчетности, на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, оказываемые организациями из сферы культуры и искусства.
К таким организациям относятся театральные и концертные кассы – лица, уполномоченные на основании соответствующего договора организациями исполнительских искусств оказывать услуги по распространению билетов (ст. 52.1 закона о культуре от 09.10.1992 № 3612-1).
То есть услуги по распространению входных билетов на концерты – это самостоятельный вид услуг в сфере культуры и искусства, пишет Минфин в письме от 04.05.2026 № 03-07-08/37078.
Таким образом, услуги по распространению в России билетов на театрально-зрелищные и зрелищно-развлекательные мероприятия освобождаются от НДС вне зависимости от места фактического проведения самих мероприятий.
Но для льготы нужно соблюдать требования к билетам как бланкам БСО, а у их распространителя в ЕГРЮЛ должен быть соответствующий код вида деятельности по ОКВЭД, подчеркнуло ведомство.
