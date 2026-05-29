Lamoda показала, как искусственный интеллект берет на себя управление ценами

ИИ оптимайзер цен самостоятельно анализирует спрос, эластичность и остатки, принимает решения о регулярных и акционных ценах. За три месяца инструмент принес партнерам Lamoda дополнительные 20 млн рублей.

На конференции ЦИПР Lamoda представила результаты внедрения ИИ‑технологий в процессы управления ценами. Компания рассматривает искусственный интеллект как инструмент, который способен не просто ускорять аналитику, а полностью заменять ручное принятие решений в e‑commerce.

«Мы сделали pricing-оптимайзер не как инструмент для аналитика, а как систему, потенциально способную полностью забрать на себя слой принятия решения о регулярной и акционной цене товара для разных сегментов пользователей», — сказала директор B2B-продукта Lamoda Анастасия Уткина.

В отличие от классической модели, где цены корректируются вручную, ML‑модель Lamoda самостоятельно анализирует спрос, ценовую эластичность и остатки, тестирует гипотезы и выбирает оптимальную цену.

Использование оптимайзера позволило увеличить NMV на 5,9%, PC1 — на 7,6%, снизить возвраты на 1,6% и обеспечить партнерам дополнительный доход в размере 20 млн рублей всего за три месяца.