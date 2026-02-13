ФНС добавила еще одну онлайн-кассу в реестр ККТ

Налоговая служба обновила перечень разрешенного к использованию оборудования, добавив в него устройство, которое подходит для любых сфер бизнеса. Об этом сказано в приказе ФНС от 22.05.2026 № АБ-1-20/331@.

Модель «MSPOS-SE-Ф» включили в реестр контрольно-кассовой техники. Согласно приложению к документу, предприниматели могут использовать этот кассовый аппарат в любых видах деятельности без каких-либо ограничений.

Сейчас реестр ФНС включает 240 моделей онлайн-ККТ. Налоговая служба регулярно дополняет этот список новыми аппаратами, которые прошли проверку на соответствие требованиям законодательства.

